Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esi Ã‡emÃ§e bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyon kapsamÄ±nda bugÃ¼n saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±yla sÄ±cak temas saÄŸlandÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmada yaralanan Jandarma YÃ¼zbaÅŸÄ± Ferhat Ã‡iftÃ§i, helikopterle gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Kafkas Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi'nde doktorlarÄ±n mÃ¼dahalesine raÄŸmenÂ ÅŸehit oldu. Åžehidin Isparta'nÄ±n ÅžarkikaraaÄŸaÃ§ ilÃ§esine baÄŸlÄ± AlcÄ±klar Mahallesi'nde oturan Hayriye ve Mehmet Emin Ã‡iftÃ§i Ã§iftine acÄ± haber, Kaymakam Onur YÄ±lmazer, Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°sa Ã‡arkacÄ± ve Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± ÃœsteÄŸmen YÄ±lmaz UlutaÅŸ tarafÄ±ndan verildi.

Åžehidin ailesi bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸarken, evin Ã¶nÃ¼ne ÅžarkikaraaÄŸaÃ§ Belediyesi tarafÄ±ndan taziye Ã§adÄ±rÄ± kuruldu ve dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±. Haberi alan ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸular da taziye iÃ§in eve geldi.Â

Evli ve 1,5 yaÅŸÄ±nda Mete adÄ±nda 1 Ã§ocuk babasÄ± olan Åžehit YÃ¼zbaÅŸÄ± Ferhat Ã‡iftÃ§i'nin Isparta merkez Ä°skender Mahallesi'nde oturan eÅŸi Secaat Ã‡iftÃ§i'ye ise ÅŸehadet haberini askeri yetkililer ulaÅŸtÄ±rdÄ±. Haber verilmesi sonrasÄ± ÅŸehidin buradaki evine de dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±. Isparta Valisi Ã–mer SeymenoÄŸlu ile Belediye BaÅŸkanÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ BaÅŸdeÄŸirmen de eve gelerek ÅŸehidin eÅŸi ve diÄŸer yakÄ±nlarÄ±na taziyede bulundu.Â

Kars Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± KaÄŸÄ±zman Jandarma Komando Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda 2018 yÄ±lÄ±ndan bu yana gÃ¶rev yapan Jandarma YÃ¼zbaÅŸÄ± Ferhat Ã‡iftÃ§i'nin TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ise 2009 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

