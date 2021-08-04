Isparta'daki yangına Dağ Komando Okulu Komutanlığı müdahale edecek

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir" denildi.

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