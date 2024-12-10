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Isparta'daki helikopter kazasında acı detay: Şehit teğmenin son görüntüsü yürekleri dağladı

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#Helikopter Kazası#Isparta#Ceyhun Kalyoncu
Ispartadaki helikopter kazasında acı detay: Şehit teğmenin son görüntüsü yürekleri dağladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 12:16

Isparta’da düşen helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25), kazadan bir gün önce silah arkadaşları tarafından kendisine yapılan sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin görüntüler yürek burktu.

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Isparta'da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun, kazadan bir gün önce doğum günü olduğu ve o gün silah arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldığı ortaya çıktı.

Ispartadaki helikopter kazasında acı detay: Şehit teğmenin son görüntüsü yürekleri dağladı

Sosyal medyada paylaşılan kutlamaya ilişkin görüntüler, yürekleri burktu. Görüntülerde; silah arkadaşlarının sürprizi karşısına mutlu olup, gülümseyen Şehit Kalyoncu’nun mumlara üflediği anlar yer aldı.

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Ispartadaki helikopter kazasında acı detay: Şehit teğmenin son görüntüsü yürekleri dağladı

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Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu, bugün ilçede düzenlenecek törenle toprağa verilecek. 

Ispartadaki helikopter kazasında acı detay: Şehit teğmenin son görüntüsü yürekleri dağladı

Ispartadaki helikopter kazasında acı detay: Şehit teğmenin son görüntüsü yürekleri dağladı

 

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#Helikopter Kazası#Isparta#Ceyhun Kalyoncu

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