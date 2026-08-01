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Isparta'da yuvasına sıcak su döktüğü arıların soktuğu esnaf, doğum gününde hayatını kaybetti

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#Zafer Kaya#Arı Sokması#Sıcak Su
Ispartada yuvasına sıcak su döktüğü arıların soktuğu esnaf, doğum gününde hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 13:00

Isparta’da iş yerindeki müşterileri rahatsız eden eşek arılarının yuvasına sıcak su döken ve çıkan arıların saldırması sonucu sokulan mobilya döşemecisi Zafer Kaya (51), hastanedeki bir haftalık yaşam mücadelesini bugün doğum gününde kaybetti.

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Davraz Mahallesi'ndeki iş yerinde mobilya döşemeciliği yapan Zafer Kaya, geçen hafta cumartesi günü atölyesinde müşterilerini tedirgin eden eşek arısı yuvasına sıcak su döktü. Yuvadan çıkan arılar Kaya’yı soktu. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Isparta Şehir Hastanesi'nde bir haftadır tedavi gören Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yıl önce 2 çocuğundan birin kömür zehirlenmesinden kaybeden Kaya'nın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaya'nın cenazesi Davraz Mahallesi Erenler Camisi'nde kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#Zafer Kaya#Arı Sokması#Sıcak Su

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