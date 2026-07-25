×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Isparta'da yaklaşık 8 bin 984 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Eğirdir#Isparta Uyuşturucu Operasyonu
Ispartada yaklaşık 8 bin 984 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 20:02

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık bin 984 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen bir adrese dün ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.A. isimli şahsa ait olduğu değerlendirilen 3 parça halinde A4 kâğıda emdirilmiş yaklaşık 8 bin 984 içimlik sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Eğirdir Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Isparta Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Isparta#Eğirdir#Isparta Uyuşturucu Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!