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Isparta'da TIR elma bahçesine uçtu! Sürücü hayatını kaybetti

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#Isparta#TIR#Kaza
Ispartada TIR elma bahçesine uçtu Sürücü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 09:56

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın karşı şeride geçip elma bahçesine uçtuğu kazada sürücü Canser Atasayar hayatını kaybetti.

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Kaza, Eğirdir'e bağlı Kemerköprü mevkisinde meydana geldi. Konya'dan Eğirdir yönüne seyir halinde olan çakıl yüklü TIR, sürücüsü Canser Atasayar'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet Gök'e ait elma bahçesine uçtu. Sabah saatlerinde mevsimlik işçilerle birlikte elma toplamak amacıyla bahçesine gelen Mehmet Gök, bahçesindeki TIR'ı fark etti. Aracın yanına giden Gök, sürücünün hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR sürücüsü Canser Atasayar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Atasayar'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından çıkarılarak cenaze nakil aracına götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Isparta#TIR#Kaza

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