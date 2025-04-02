×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Isparta'da tartıştığı komşularına pompalı tüfekle saldırdı: 1'i çocuk 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Silahlı Saldırı#Pompalı Tüfek
Ispartada tartıştığı komşularına pompalı tüfekle saldırdı: 1i çocuk 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 17:46

Isparta'da Fahri E. (66), pompalı tüfekle tartıştığı komşularına ateş açtı. Saldırıda 1'i çocuk 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 15.40 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1605 Sokak'taki bir apartmanda, komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fahri E. (66), pompalı tüfekle komşularına ateş açtı.

Saldırıda Göfer E. (52) başından ve göğsünden ağır yaralanırken, A.E. (14) ise sağ kolundan ve koltuk altından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Göfer E., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bilinci açık olan Ali E. ise Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli Fahri E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Isparta#Silahlı Saldırı#Pompalı Tüfek

BAKMADAN GEÇME!