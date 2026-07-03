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Isparta'da tartıştığı kardeşlerden birini öldüren kepçe operatörü tutuklandı

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#Halil Yıldız#Yaşar Yıldız#Gökhan Akdolgan
Ispartada tartıştığı kardeşlerden birini öldüren kepçe operatörü tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 16:47

Atabey ilçesindeki gölet bölgesinde çıkan tartışmada iki kardeşten Halil Yıldız'ı bıçaklayarak öldüren, Yaşar Yıldız'ı ise yaralayan kepçe operatörü Gökhan Akdolgan, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gölet bölgesinde dün çalışma yapan kepçe operatörü Gökhan Akdolgan ile Halil ve Yaşar Yıldız kardeşler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Halil ve Yaşar Yıldız bıçakla yaralandı.

HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Halil Yıldız doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaşar Yıldız ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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TUTUKLANDI

Kavganın ardından yakalanarak gözaltına alınan Gökhan Akdolgan, jandarmadaki ifadesi sonrası bugün Isparta Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Gökhan Akdolgan tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Halil Yıldız'ın cenazesi ise bu sabah yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Atabey'e getirilen Yıldız'ın cenazesi cuma vakti kılınan namaz sonrası toprağa verildi. 

 

 

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#Halil Yıldız#Yaşar Yıldız#Gökhan Akdolgan

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