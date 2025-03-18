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Isparta'da Somalili askerler birbirine girdi: 24 yaralı... Valilik'ten konuyla ilgili açıklama geldi

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#Isparta#Somalili Asker#Somali
Ispartada Somalili askerler birbirine girdi: 24 yaralı... Valilikten konuyla ilgili açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 09:13

Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kışla içinde kendi aralarında yaptığı futbol maçında kavga çıktı. Kavgada 24 Somali uyruklu asker yaralandı.

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 Olay, saat 22.30 sıralarında Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kışlada eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kendi aralarında yaptıkları futbol maçı sonrası tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.

Ispartada Somalili askerler birbirine girdi: 24 yaralı... Valilikten konuyla ilgili açıklama geldi

Kavgada çok sayıda asker yaralanırken kışlaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Kışla içerisinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler ambulanslarla Isparta’da bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ispartada Somalili askerler birbirine girdi: 24 yaralı... Valilikten konuyla ilgili açıklama geldi

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ISPARTA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu hakkında sosyal medya hesapları üzerinde açıklama yapan Isparta Valiliği; "İlimiz merkezinde bulunan General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında, futbol maçı sonrasında çıkan kavga sonucunda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralanmıştır.

Ispartada Somalili askerler birbirine girdi: 24 yaralı... Valilikten konuyla ilgili açıklama geldi

Yaralılar, ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, biri dışında diğerlerinin sağlık durumları iyidir. Kışlada şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir." denildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı askerlerin tedavileri sürüyor.

Ispartada Somalili askerler birbirine girdi: 24 yaralı... Valilikten konuyla ilgili açıklama geldi

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#Isparta#Somalili Asker#Somali

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