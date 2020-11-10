Isparta'da sokakta sigara içmek yasaklandı

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, koronavirüsle mücadelede yeni kararlar aldı. Yeni kararları açıklayan Vali Seymenoğlu, 65 yaş ve üzeri kişilerin her gün 10.00- 16.00 saatlerinde sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine izin verildiğini ancak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile meslek odaları başkanlarının bunların dışında olduğunu kaydetti.



Vatandaşların kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruşları binalarına ve AVM'lere girişlerinde, düzenlenecek kültürel ve sportif tüm faaliyetlere girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılması, 'riskli' görülenlerin içeri alınmaması ve kolluk kuvvetine bildirilmesine karar verildiğini aktaran Vali Seymenoğlu, şunları kaydetti:



"İl giriş- çıkışlarında tüm araçlarda seyahat edenlerin izolasyonda olup olmadığının sorgulanmasına, ilimiz Kaymakkapı Meydanı, Hükümet Caddesi (114. Cadde), Çayboyu, 6 Mart Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, kafeler bölgesi, pazar yerleri, açık- kapalı otobüs durakları ile yeme- içme yerlerinin önlerinde bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklanmasına; çay ocağı gibi sosyal mesafenin korunmasında sıkıntı yaşanan işletme ve benzeri mekanlarda küçük masalar etrafına en fazla iki kişi oturacak şekilde düzenleme yapılmasına, bu iki kişinin oturma yönlerinin birbirine doğru değil ayrı yöne bakacak şekilde düzenlenmesine; iş yeri sahiplerinin ve misafirlerinin iş yeri önlerinde masa ve sandalye koymak suretiyle oturmalarına veya ayakta topluluk oluşturulmasının yasaklanmasına karar verildi."