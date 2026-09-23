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Isparta'da sokak ortasında cinayet: Eşini pompalı tüfekle vurdu

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#Isparta Cinayeti#Sokak Ortası Cinayet#Pompalı Tüfek
Ispartada sokak ortasında cinayet: Eşini pompalı tüfekle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 10:47

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde Fatih K., tartışma sonrası babasının evine gitmek isteyen eşi Ayşe K.'yi sokakta pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürerken, çiftin 2 çocuğu koruma altına alındı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında, Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih K. ve eşi Ayşe K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Ayşe K., babasının evine gitmek isterken, Fatih K. sokakta önünü kesti.

Ispartada sokak ortasında cinayet: Eşini pompalı tüfekle vurdu

Fatih K., yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle eşine 2 el ateş etti. Ayşe K., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Ayşe K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ispartada sokak ortasında cinayet: Eşini pompalı tüfekle vurdu

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Olay sonrası Fatih K. gözaltına alındı, pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu. Gözaltına alınan Fatih K.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan çiftin 2 çocuğu korumaya alındı.

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#Isparta Cinayeti#Sokak Ortası Cinayet#Pompalı Tüfek

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