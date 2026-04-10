×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Isparta'da 'sahte hoca' tutuklandı! 'Evinizde büyü var, bunu bozmamız lazım'

Güncelleme Tarihi:

#Dolandırıcılık#Isparta#Sahte Hoca
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 10:26

Isparta'da çeşitli vaatlerle kandırdığı kişilerden para alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli U.A. tutuklandı. Şüphelinin evlendirme vaadiyle kandırdığı bir mağdurdan 'Ben hocayım, evinizde büyü var. Bunu bozmamız lazım' diyerek para aldığı belirlendi.

Haberin Devamı

 

Gelendost'ta esnaflık yapan U.A.'nın kendisini 'hoca' olarak tanıttığı kişilerin dini duygularını istismar ettiği ve çeşitli vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

U.A.'nın evlendirme vaadiyle kandırdığı bir mağdurdan 'Ben hocayım, evinizde büyü var. Bunu bozmamız lazım' diyerek, başka bir mağdurdan ise 'Adak adamışsın yerine getirmemişsin, kurban kesmen lazım' diyerek para aldığı belirlendi.

'Beni emniyet ve jandarma tanır, gittiğimde hepsi ayağa kalkar, bana bir şey olmaz' beyanlarıyla da halkın üzerinde korku oluşturarak, olası şikayetlerin de önüne geçmeye çalıştığı tespit edilen U.A.'nın evinde, iş yerinde ve aracında arama yapıldı. Gözaltına alınan U.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BAKMADAN GEÇME!