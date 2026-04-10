Isparta'da 'sahte hoca' tutuklandı! 'Evinizde büyü var, bunu bozmamız lazım'

Gelendost'ta esnaflık yapan U.A.'nın kendisini 'hoca' olarak tanıttığı kişilerin dini duygularını istismar ettiği ve çeşitli vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

U.A.'nın evlendirme vaadiyle kandırdığı bir mağdurdan 'Ben hocayım, evinizde büyü var. Bunu bozmamız lazım' diyerek, başka bir mağdurdan ise 'Adak adamışsın yerine getirmemişsin, kurban kesmen lazım' diyerek para aldığı belirlendi.

'Beni emniyet ve jandarma tanır, gittiğimde hepsi ayağa kalkar, bana bir şey olmaz' beyanlarıyla da halkın üzerinde korku oluşturarak, olası şikayetlerin de önüne geçmeye çalıştığı tespit edilen U.A.'nın evinde, iş yerinde ve aracında arama yapıldı. Gözaltına alınan U.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.