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ISPARTA (İHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Isparta’da rögar kapağı çalan hırsızı JASAT yakaladı

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Isparta’da rögar kapağı çalan hırsızı JASAT yakaladı
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Isparta’nın merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde belediyeye ait rögar kapağını çaldığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde meydana geldi. Köyde belediyeye ait 2 rögar kapağının çalınması üzerine jandarmanın dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve merkez ilçe jandarma komutanlığı asayiş timleri harekete geçti. Yapılan çalışmada rögar kapaklarının L.B. isimli şüpheli tarafından çalındığı belirlendi. Takip sonucu L.B. yakalanarak gözaltına alındı.

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