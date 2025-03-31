Isparta'da polisten kaçan sürücü kaza yaptı

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Olay, dün saat 00.00 sıralarında Gazipaşa Caddesi İrfan Aksu Kavşağında meydana geldi. Sürücü B.K. idaresindeki plakasız otomobil, şehir merkezi istikametinde ilerlerken, Çarşı mahallesinde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sonucu Gazipaşa Caddesi İrfan Aksu Kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden B.K., otomobilin refüje çarpmasıyla durdu. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.K. hakkında işlem başlatılırken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.