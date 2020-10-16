Isparta'da otomobildeki cinayetin şüphelisi: Tabancayı elinden alıp başına ve karnına 3 el ateş ettim

Binbirevler Mahallesi 243'üncü Cadde'de, 11 Haziran günü, öğle saatlerinde park halindeki 07 TC 150 plakalı otomobilde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirlediği kişinin Hasan Basri Daşdemir olduğu saptandı. Polis, şüpheli olarak Mustafa Kaya'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adlliyeye sevk edilen Kaya, tutuklandı.



İDDİANAME KABUL EDİLDİ



Soruşturma sonunda savcılık tarafından hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mustafa Kaya'nın 'Kasten öldürme' suçundan yargılanması talep edilen iddianamede cinayet olayı ise sanığın ifadeleri doğrultusunda şöyle anlatıldı:



İddiaya göre Hasan Basri Daşdemir, kiracı olarak kaldığı apartta temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Kaya'ya dairesindeki şofbenin arızalandığını söyledi. Tamir edilmesini istediği şofbeni 400 TL'ye yaptırdı. Mustafa Kaya'dan da tamir ücretini istedi. Kaya ise, "Ben bu işlere karışmıyorum, apart sahibinden al" dedi. Daha sonra Daşdemir başka yere taşınıp, dairenin anahtarını Kaya'ya gönderdi. Cinayet günü ise Kaya, saat 23.00 sıralarında Hasan Basri Daşdemir ile Fatih Mahallesi'nde karşılaştı. Daşdemir, "Canım sıkılıyor, biraz gezelim mi?" dedi. İkili beraber otomobile binerek, Binbirevler Mahallesi'ndeki 243. Cadde'ye geldi.



'BEN KİMSEYE PARAMI YEDİRMEM'



Daşdemir, Mustafa Kaya'ya, otomobilde oturdukları sırada sevgilisinden ayrıldığını, Türkiye ve Almanya'daki yaşadıklarını anlattı. Kısa süre sonra otomobilin arka koltuğuna geçen Daşdemir, "Ben kimseye paramı yedirmem, sana da yedirtmem" diyerek, belinden çıkardığı tabancayı Kaya'nın ensesine dayadı.



Mustafa Kaya'nın "Ne yapıyorsun" diyerek otomobilden inmesi üzerine de Daşdemir, "Gel arabaya yoksa vururum" diye konuştu. Kaya, Daşdemir'in elinden tabancayı aldı. Ancak tabanca ateş aldı, Daşdemir, ikisi başına biri karnına gelen 3 mermiyle vurularak hayatını kaybetti. Mustafa Kaya, tabancayı ise otomobilin 5 metre ilerisindeki otların arasına attı.