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Isparta'da otomobil, önce bisikletliye ardından kaldırımdaki kişiye çarptı

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#Isparta#Polis#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 13:37

Isparta'da Mimar Sinan Caddesi'nde, Celalettin G. yönetimindeki otomobil, önce bisikletliye ardından da kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Celalettin G.'nin kullandığı 07 LB 601 plakalı otomobil caddede seyir halindeyken, bisikletiyle giden İbrahim Genç'e arkadan çarptı. Daha sonra sürücü, otomobiliyle sağ tarafa doğru yönelince bu kez kaldırımda yürüyen Bahar Bulut'a çarpıp, metrelerce sürükledikten sonra durdu.

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Bahar Bulut ile bisikletteki İbrahim Genç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde seyir halindeki otomobilin önünde ilerleyen bisikletliye ardından da kaldırımda yürüyen yayaya çarptığı, savrulan yayanın aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı. Kaza sonrası çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu görüldü. (DHA)

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#Isparta#Polis#Trafik

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