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Gündem
DHA
Haber Giriş: 22.08.2021 - 20:08 | Son Güncelleme:

Isparta’da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

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Isparta’da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü ile Burdur’un Bucak ilçesinin Kızıllı köyü arasındaki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangına havadan da helikopter su bıraktı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

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