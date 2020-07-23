MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIsparta'da orman yangını
GeriGündem Isparta'da orman yangını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 16:22,Son Güncelleme:

Isparta'da orman yangını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Isparta'da orman yangını
Abone Olgoogle-news

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yenişarbademli ilçesi yakınlarındaki Kızıldağ Milli Parkı mevkisinde saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 28 arazöz ve 3 dozerle müdahale edildi. Havadan ve karadan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle