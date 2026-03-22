Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Isparta'da nişanlı çift kazada can verdi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 21:02

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu nişanlı çift Mustafa Kılıç (23) ve Gizem Ateş (19) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta-Burdur kara yolu Ağlasun Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Kılıç yönetimindeki 15 AEA 416 plakalı otomobil ile A.E.B. idaresindeki 32 ABE 850 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Kılıç ve yanındaki nişanlısı Gizem Ateş'in öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan A.E.B. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandıkları öğrenilen Kılıç ve Ateş'in cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

