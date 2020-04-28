Isparta'da muhtarı Kovid-19'a yakalanan köy karantinaya alındı

Beyköy köyü muhtarı Hasan Hüseyin Özdemir ve eşinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

Köy, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazeri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, köyde temaslı yeni vakaların tespit edildiğini bildirdi.

Beyköy'de 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiğini belirten Yılmazeri, "Yayılımın engellenmesi için önemli olan bu ve bunun gibi tedbirlere tüm vatandaşlarımızın eksiksiz uymasıdır. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim, maskesiz sokağa çıkmayalım, kurallara uyalım ve en kısa zamanda bu musibetten kurtulalım. Her tedbire harfiyen uymamız önem taşıyor. Telaş yok, panik yok, tedbir var. Kararlara uyulduğunda başaracağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıkan Özdemir'in aynı zamanda Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı da olduğu öğrenildi.