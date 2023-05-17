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Isparta'da minibüs devrildi: 1 can kaybı

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#ISPARTA#Polis#Trafik
Ispartada minibüs devrildi: 1 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 15:34

ISPARTA'da yolcu minibüsünün tarlaya devrildiği kazada şoför İbrahim Çataloğlu (25) öldü, 5 yolcu yaralandı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Isparta- Konya kara yolunun Madenli köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Çataloğlu’nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve Şarkikaraağaç Kooperatifi'ne ait olan plakası öğrenilemeyen minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şoför İbrahim Çataloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, Sakina Yaman (23), Gülbahar Bulut (18) ile kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 3'ü Yalvaç Devlet Hastanesi'ne, 2'si de Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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#ISPARTA#Polis#Trafik

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