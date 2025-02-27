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Isparta'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu! Gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi

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#Isparta#Masaj Salonu#Fuhuş
Ispartada masaj salonlarına fuhuş operasyonu Gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 11:13

Isparta'da polisin masaj salonlarına düzenlediği operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. Bazı salonlarda özel geçitlerle ulaşılabilen VIP odalarda özel müşterilere fuhuş hizmeti verildiği bildirildi.

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.

Ispartada masaj salonlarına fuhuş operasyonu Gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi

Operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.

GİZLİ GEÇİTLERLE ULAŞILABİLEN VIP ODALAR

Bazı masaj salonlarında gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi. Bu odalarda fazla para veren müşteriler özel fuhuş odaları bulunduğu belirlendi.

Ispartada masaj salonlarına fuhuş operasyonu Gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi

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#Isparta#Masaj Salonu#Fuhuş

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