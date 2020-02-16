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HaberlerGündem HaberleriIsparta'da kurtların saldırdığı 45 keçi telef oldu
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DHA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 18:27,Son Güncelleme:/

Isparta'da kurtların saldırdığı 45 keçi telef oldu

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Isparta'da kurtların saldırdığı 45 keçi telef oldu

ISPARTA'da dağlık arazide otlayan sürüdeki 45 keçi, kurtların saldırısı sonucu telef oldu.

Merkeze bağlı Kuleönü beldesinde hayvancılık yapan Şahin Tunca, keçi sürüsünü otlaması için dağlık alana çıkardı. Bir süre sonra sürünün yanına geldiğinde hayvanlarının yarısından fazlasının olmadığını gören Tunca, çevrede arama yaptı. Keçilerinden 45'ini farklı bölgelerde parçalanmış bulan Tunca, kurt saldırısına uğradığını anladı. Şahin Tunca, "Dağda otlarken 45 keçim kurtların saldırısı sonucunda telef oldu. Çok üzgünüm, yardım istiyoruz" dedi.

 

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