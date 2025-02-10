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Isparta'da kuaförün kapısını tekmeleyip, taşla camını kırdılar

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#Isparta#Polis#Kavga
Ispartada kuaförün kapısını tekmeleyip, taşla camını kırdılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 11:18

Isparta'da iki şüphelinin kuaför salonun kapısını tekmeleyip, camlarını taşla kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi şüphelilerin yakalanması için polise şikayet etti.

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Olay, dün saat 06.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki 205'inci caddedeki kuaförde meydana geldi. Sabah saatlerinde kapalı kuaförün dışarısındaki 2 şüpheli, kapıya tekme attı. Bir süre sonra yolun karşısındaki refüjden cama taş atan şüpheliler, daha sonra yeniden kapıyı tekmeledi. Dükkanın camlarının kırıldığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞ YERİ SABİHİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah iş yerine gelen Halil Kotanak, camların kırık, eşyalarının yola saçıldığını görünce şok yaşadı. Polise ihbarda bulunan Kotanak, şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KAMERALAR KAYDETTİ

Kayıtlarda, otomobille iş yerinin önüne gelen 2 kişinin dükkanın camına taş atıp kapıyı tekmeledikten sonra uzaklaştığı anlar yer aldı. (DHA)

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#Isparta#Polis#Kavga

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