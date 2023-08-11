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Isparta'da korkunç olay! Damadı ve 3 oğlunu öldürdü

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#Cinayet#Isparta#Dünür
Ispartada korkunç olay Damadı ve 3 oğlunu öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 09:57

Isparta'da Hayrettin T. (70), tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü. Hayatını kaybeden kişilerin Hayrettin T.'nin dünürünün 3 oğlu ve dünürünün damadı olduğu öğrenildi.

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Olay saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale Köyü arazi yolunda meydana geldi. Hayrettin T. (70), aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan dünürünün oğulları İmran Karakoç (39), Osman Karakoç (36), Adnan Karakoç (27) ve yine dünürünün damadı Bedrettin Deniz'i (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ispartada korkunç olay Damadı ve 3 oğlunu öldürdü

Cinayetin ardından Hayrettin T., Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, cinayeti işlediği av tüfeğiyle teslim oldu. Cinayeti itiraf eden Hayrettin T., gözaltına alınırken Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Isparta Valisi Aydın Baruş da olay yerine giderek, cinayete ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

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#Cinayet#Isparta#Dünür

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