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Isparta’da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaralayıp intihar etti

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#İntihar#Boşanma Süreci#Isparta
Isparta’da korkunç olay Boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaralayıp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 17:19

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Bahri Ö., tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ö.’yü tabancayla vurup ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Hastaneye kaldırılan Özlem Ö.’nün tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Keçiborlu ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Bahri Ö. ile boşanma aşamasında olduğu Özlem Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Bahri Ö., tabancayla eşini vurup ağır yaraladı. Bahri Ö. ardından silahın namlusunu göğsüne dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Özlem Ö. ve Bahri Ö.'yü yerde kanlar içinde buldu. İlk müdahalenin ardından vücudunda birden fazla yara bulunduğu belirlenen Özlem Ö. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bahri Ö.'nün cenazesi ise otopsi için morga konuldu.

ÖĞLE ARASI İÇİN EVE GELMİŞ

Keçiborlu Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan 2 çocuk annesi Özlem Ö.'nün öğle arası eve geldiği sırada olayın yaşandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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