Isparta'da korkunç kaza: Abisinin kullandığı otomobille çarpışarak hayatını kaybetti

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Kaza, Yalvaç'ın Sücüllü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy girişinde jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen sabit uygulama noktasından geri dönmeye çalışan Fatih K. (46) hakimiyetindeki motosiklet, köy istikametine seyir halinde olan ve abisi olduğu öğrenilen K.K. (49) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbarla birlikte olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Fatih K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenerek, cenazesi otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Öte yandan, kaza ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.