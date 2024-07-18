×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Isparta'da korkunç kaza: 3 can kaybı, 10 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Kaza#Trafik
Ispartada korkunç kaza: 3 can kaybı, 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 09:42

Isparta - Antalya karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Çağla Ege Yıldırım, Eylül Mira Yıldırım ve Sevgi Yıldırım hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, dün gece saatlerinde Isparta-Antalya Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.Y. (38) idaresinde olan 35 DVA 11 plakalı otomobil ile G.Y. (41) hakimiyetinde olan 41 GB 619 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Çağla Ege Yıldırım(6), Eylül Mira Yıldırım(2), Sevgi Yıldırım(59), her iki otomobilin sürücüsü ile birlikte E.M.Y.(2), N.Y.(29), S.Y.(36), B.B.(30), S.N.Y.(13), Ö.M.Y.(8), A.B.(63), B.T.(22) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kazada ağır yaralanan Çağla Ege Yıldırım, Eylül Mira Yıldırım ve Sevgi Yıldırım'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Isparta#Kaza#Trafik

BAKMADAN GEÇME!