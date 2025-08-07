Isparta'da kan donduran olay! Fatıma Rahmani, eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

Haberin Devamı

Olay, dün gece, İskender Mahallesi 122'nci Cadde'deki apartman dairesinde meydana geldi. Hayr Muhammed Rahimi ile yaklaşık 1 yıl önce boşanıp, bir süre önce de birlikte yaşamaya başladığı Fatıma Rahmani arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayr Muhammed Rahimi, eski eşini boğdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde hareketsiz bulunan Fatıma Rahmani’nin duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Fatıma Rahmani, sabaha karşı hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Hayr Muhammed Rahimi, polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Çiftin olay sırasında evde bulunan 3, 6, 8 ve 10 yaşlarındaki 2'si kız, 4 çocuğu ise polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.