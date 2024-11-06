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Isparta'da iş yeri sahibi kiracısını koltuk değneği ile darp etti

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#Isparta#Kira#Mahkeme
Ispartada iş yeri sahibi kiracısını koltuk değneği ile darp etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 09:17

Isparta'da, kiracı F.A. ve iş yeri sahibi N.T. arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen gerginlikte, alçılı ayağı ile kiracısının dükkânına gelen iş yeri sahibi, elindeki koltuk değneğiyle kiracısını darp etmek istedi.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi N.T. alçılı ayağı ile kiracısının dükkanına gelerek dükkanı boşaltması durumunda bugüne kadar olan bütün borcunu sileceğini söyledi. Ancak kiracı F.A., kiralarını zamanında ödediğini ve borcu olmadığını belirtti. Bu duruma öfkelenen iş yeri sahibi, elindeki koltuk değneğiyle kiracısına saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, çılgına dönen adamı güçlükle durdurdu. Kiracı F.A. tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, yaşanan arbede ve çevredeki vatandaşların müdahale anları dikkat çekti.

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#Isparta#Kira#Mahkeme

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