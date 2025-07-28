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Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı

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#Isparta#Trafik Kazası#Trafik Kazası
Ispartada iki otomobil çarpıştı: 1i ağır 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 17:37

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 10.00 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Isparta-Konya Karayolu PTS Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal O. idaresindeki 32 KF 252 plakalı Tofaş marka otomobil, ana yoldan akaryakıt istasyonuna dönmek isteyen Ersoy E. yönetimindeki 32 AED 797 plakalı otomobille çarpıştı.

Ispartada iki otomobil çarpıştı: 1i ağır 8 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle Tofaş otomobilde sürücü Cemal O. ile yolcu Ayşe O., diğer araçta ise sürücü Ersoy C. ile yolcular Eren Erdem K., Ecrin Zeliha K., Souad M., Efnen E. ve Şahindiye E. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Ispartada iki otomobil çarpıştı: 1i ağır 8 yaralı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe O.'nun durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Isparta#Trafik Kazası#Trafik Kazası

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