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Isparta'da helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

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#Isparta#Asker#Şehit
Ispartada helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 10:47

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 askerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

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Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri yetkililerce alındı.

Ispartada helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, eskort eşliğinde Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi.
Ispartada helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Burada düzenlenen askeri törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehitlerin naaşları ardından askeri uçağa konularak memleketlerine gönderildi.

Ispartada helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

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Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Isparta Valisi Abdullah Erin ve şehit aileleri ile askeri erkan katıldı.

Ispartada helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Tuğgeneral İsa Baydilli

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.

Ispartada helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

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#Isparta#Asker#Şehit

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