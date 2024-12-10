Isparta'da helikopter kazası şehitlermize veda... 'Allah'ım cennetine al' diyerek uğurladı

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Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in cenazesi, memleketi Nevşehir'e getirildi. Şehit İpek için merkeze bağlı Özyayla köyündeki Yukarı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Belediye Başkanı Rasim Arı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, baba İkram, anne Sevgi ve eşi Bahar İpek ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende anne Sevgi İpek, oğlunun askeri montunu giydi.

'SENİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIM'

Şehidin annesi Sevgi İpek ile eşi Bahar İpek, Türk bayraklı tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Elinde oğlu ve gelininin fotoğrafını bulunduran Sevgi İpek, "Allah'ım oğlumu cennetine al, senin acına nasıl dayanırım?" dedi.

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Şehit eşi Bahar İpek ise "Ona nasıl veda ederim? Seni yalnız bırakmayacağım. Söz veriyorum, yanına geleceğim" diyerek gözyaşı döktü.

Namazın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 7 yıldır görev yapan şehit İpek'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Tuğgeneral İsa Baydilli

TEĞMEN DAĞLI, SAMSUN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Isparta'dan askeri kargo uçağı ile Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilen şehit Teğmen Tunahan Dağlı'nın naaşı, helallik alınması için Vezirköprü ilçesindeki baba ocağına götürüldü.

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Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi. Şehit annesi Fatma Dağlı ile kardeşleri Gamze ve Fuat Dağlı, bir süre askerlerin omzunda taşınarak musalla taşına konulan ay yıldızlı bayrağa sarılı tabuta sarıldı.

Törende şehidin kız kardeşi Gamze Dağlı, ağabeyinin kepini elinden bırakmadı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Dağlı'nın cenazesi, Esentepe Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, AK Parti Bursa Milletvekili ve AK Parti Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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SİS ALTINDA CENAZE NAMAZI

Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in cenazesi, Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'ne getirildi. Mahalle meydanında düzenlenen cenaze törenine protokolün yanı sıra şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede Erzurum Müftüsü Rüstem Can, şehidin cenaze namazını kıldırdı.

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Törende şehidin babası Ahmet Nergiz, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin diğer yakınlarının da tabuta sarılarak ağladığı görüldü. Namaz sonrası şehit Taha Nergiz’in cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerin babası Ahmet Nergiz'e taziye mesajı gönderdi. Müftü Rüstem Can'ın törende okuduğu mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin güvenliği, halkımızın huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla görevini ifa ettiği sırada şehit düşen kıymetli oğlunuz Taha Nergiz için Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu acı haberin hepimizi derinden üzdüğünü belirtiyor, sizler başta olmak üzere merhum şehidimizin kederli aile bireylerine ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum" dedi.

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Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun naaşı, memleketi Rize'de toprağa verildi.

Kalyoncu için Çayeli ilçesindeki Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin babası İbrahim ve annesi Esen Kalyoncu ile yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Ardahan 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve diğer ilgililer katıldı.Şehidin naaşı, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından ilçenin Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

ŞEHİT TEĞMEN MUSTAFA ATAKAN DUT, AYDIN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un cenazesi, memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde toprağa verildi.

Şehit teğmenin cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Camikebir Mahallesi'nde dedesinin yaşadığı eve getirildi.

Şehidin annesi Kübra ve kardeşi Ecemnur Dut ile yakınları gözyaşı döktü.

Burada helallik alınmasının ardından Türk bayrağına sarılı cenaze, Çarşı Camisi'ne götürüldü.

Baba Ali Dut ve yakınları tabuta sarıldı, şehidin kılıcı tabutun kenarına bırakıldı.

Cenaze törenine, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Evrim Karakoz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Erdoğan Gür, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan dede Bekir Nalbantoğlu, "Mustafa, 'Ben pilot olacağım.' diyordu, başka da şey demiyordu. Ne yapacaksın, Allah'ın takdiri. Elimizden gelen bir şey yok. Allah onu daha çok seviyormuş, aldı, gitti." diye konuştu.

Şehidin dayısı Mustafa Nalbantoğlu da yeğeninin hep pilot olmayı hayal ettiğini ifade ederek, "(Teğmen olacağım, pilot olacağım.) derdi. Amacı oydu zaten. Hepsini başardı. Çok efendi, çok dürüst, aslan gibi biriydi. Biz bir aslan yetiştirdik. Vatan sağ olsun. Vatan varsa biz daha çok aslan yetiştiririz." dedi.





Dut'un cenazesi, İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

ŞEHİT TUĞGENERAL İSA BAYDİLLİ'NİN NAAŞI MEMLEKETİ KAYSERİ'YE GETİRİLDİ

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.

Hava yoluyla 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına getirilen Baydilli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, kortej eşliğinde Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracından alınarak morga konuldu.

Baydilli'nin cenazesi, yarın öğlen düzenlenecek törenin ardından Kayseri Kartal Şehitliği'ne defnedilecek.