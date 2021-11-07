Isparta'da gece eğlencesi kanlı bitti: 4 yaralı

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İsmail Yanarataş, Osman Gazi Kondal ile Mustan Mert, oğulları Halil ve Bekir Mert, İlhan Ayan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. İddiaya göre olayın büyümesi üzerine İsmail Yanarataş ve Osman Gazi Kondal, üzerlerinde bulunan bıçakla karşı gruba saldırdı.

Olayda Mustan Mert, oğulları Halil ve Bekir Mert ile İlhan Ayan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırganlar ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı.