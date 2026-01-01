Isparta'da feci kaza! Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 2 can kaybı, 1 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Kırıntı köyü mevkiinde meydana geldi. Baran Duman’ın, Antalya'dan Eğirdir'e gitmek üzere kiraladığı 34 GDL 672 plakalı otomobil, park halindeki 07 CBR 143 plakalı Ali Aktoy'a ait TIR'a önden çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baran Duman ile yanında bulunan Lütfi Can Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Burak Ateş ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, yol bir süre sonra kontrollü trafiğe açıldı.

TIR şoförü Ali A., jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.