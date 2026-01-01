×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Isparta'da feci kaza! Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 2 can kaybı, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Eğirdir#Trafik Kazası
Ispartada feci kaza Otomobil, park halindeki TIRa çarptı: 2 can kaybı, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 11:21

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Baran Duman (18) ve yanındaki Lütfi Can Duran (19) hayatını kaybetti, Burak Ateş (18) ise yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Kırıntı köyü mevkiinde meydana geldi. Baran Duman’ın, Antalya'dan Eğirdir'e gitmek üzere kiraladığı 34 GDL 672 plakalı otomobil, park halindeki 07 CBR 143 plakalı Ali Aktoy'a ait TIR'a önden çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baran Duman ile yanında bulunan Lütfi Can Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözden Kaçmasınİsviçrede patlama: Çok sayıda can kaybı varİsviçre'de patlama: Çok sayıda can kaybı varHaberi görüntüle

Yaralanan Burak Ateş ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, yol bir süre sonra kontrollü trafiğe açıldı.

TIR şoförü Ali A., jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

Gözden KaçmasınKargo ile gönderecekti, paketi ihbar eden şube müdürünü öldürdü İfadesi ortaya çıktı: İçindekiler hediyeydiKargo ile gönderecekti, paketi ihbar eden şube müdürünü öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: İçindekiler hediyeydiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Isparta#Eğirdir#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!