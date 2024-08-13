Isparta'da evinde baygın bulunan Raziye, hastanede kurtarılamadı

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Isparta'da bir mermer fabrikasının uluslararası satış bölümünde çalışan Raziye Çelik, 10 Ağustos Cumartesi günü rahatsız olduğunu belirterek, iş yerinden izin aldı. Ertesi gün Raziye Çelik'e telefonla ulaşamayınca durumdan endişelenen baba Nihat Çelik ve yakınları, Raziye Çelik'in arkadaşını arayıp, evini kontrol etmesini istedi.

Aynı gün Raziye Çelik'in evine giden arkadaşı kapının açılmaması ve telefonunun sesinin de içeriden gelmesi üzerine durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrolünde evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. İçeri giren ekipler Raziye Çelik'i yerde bilinci kapalı şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Raziye Çelik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Raziye Çelik'in ilk belirlemelere göre epilepsi krizi geçirdiği tespit edildi. Kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belli olacak Raziye Çelik'in cenazesinin yarın Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde toprağa verileceği öğrenildi.