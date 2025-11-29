×
HABERLERGündem Haberleri

Isparta'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

Ispartada emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 14:38

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde emekli öğretmen Emine Ersöz (59), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yazla Mahallesi Serçe Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Ersöz'den uzun süre haber alamayan ev sahibi, durumdan şüphelenerek yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları, kapıyı açtığında Emine Ersöz'ü hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Ersöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Emekli öğretmenin kronik tansiyon, kalp ve şeker hastası olduğu öğrenildi.

Ersöz'ün cenazesi otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

#Isparta#Eğirdir#Emekli Öğretmen

