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Isparta’da elektrik kesintisi: 16 bin abone 2 gündür elektriksiz

#Elektrik#Isparta#Abone
Isparta’da elektrik kesintisi: 16 bin abone 2 gündür elektriksiz

Isparta’da 3 Şubat'ta başlayan 2 gün etkili olan yoğun kar yağışı, birçok mahallede elektrik kesintilerine neden oldu. Elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, "Kesintilerin başladığı ilk anda Isparta ili, ilçe ve köylerinde 113 bin abonemize enerji verilemezken bu sayı 16 bin aboneye kadar indirilmiştir" denildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise "Elektrik kesintisi nedeniyle ısınma sıkıntısı yaşayan bazı yerlerimiz var" ifadelerini kullandı.

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Isparta'da 3 Şubat günü saat 05.00 sıralarında başlayıp 11 saat aralıksız yağan karda metrekareye 55,6 kilogram yağış düştü. Saat 16.00 sıralarında duran kar, gece saatlerinde yeniden başladı. Zaman zaman yağış, karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu. Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, perşembe ve cuma günü kentte metrekareye düşen yağış miktarı 83,9 kilogram ölçüldü.

Yağış sırasında kırılan ağaç dalları elektrik tellerine zarar verince birçok mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Valilik tarafından oluşturulan kriz merkezi koordinesinde ekipler kar temizliği ve elektrik kesintisinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezi ve ilçelerdeki bazı mahallelerde hala elektrik kesintisi sürüyor.

BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN: 3 BİN 200 SOKAK VE CADDE ULAŞIMA AÇIK

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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, perşembe sabah saatlerinde başlayan ve saatlerce aralıksız yağan kar nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığını söyledi. Yoğun yağış nedeniyle ulaşım ve enerji nakil hatlarında sıkıntı yaşandığına değinen Başdeğirmen, "Ekiplerimiz sürekli çalışmalarını sürdürmektedir. 3 bin 200 sokak ve cadde açık. Elektrik kesintisi nedeniyle ısınma sıkıntısı yaşayan bazı yerlerimiz var. Tüm ekipler çalışmalarını devam ettirmektedir. Bugün tüm sıkıntıların giderileceğini müjdelemek isterim" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya ise, "Isparta'da yaşanan elektrik arızaları nedeniyle gerek evde bakım hizmeti alan hastalarımız gerekse diyaliz hastalarımıza tek tek ulaşarak hastanelerimize davet ederek misafir edebileceğimizi ifade ettik. İl merkezimizde ve ilçelerimizde konuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayan hastamız olmadı."

Isparta’da elektrik kesintisi: 16 bin abone 2 gündür elektriksiz

299 BİN ABONENİN YÜZDE 95'İNE ENERJİ SAĞLANDI

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’den kentteki elektrik kesintisi ve yapılan çalışmalar hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saatlerce hiç durmadan yağan karın yarattığı yük ve aşırı buzlanmanın etkisiyle önemli sayıda enerji nakil hattının ağır hasar aldığı vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarı kapsamında kar yağışı başlamadan önce harekete geçildiği, kriz masası oluşturularak yoğun çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Isparta ili genelinde 299 bin abonemiz bulunmakta olup abonelerimizin yüzde 95'ine an itibari ile enerji sağlanmıştır" ifadesi yer aldı.

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Kesinti ve arızayla mücadele edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İl merkezindeki 582 alçak gerilim kesinti ihbarına, 201 saha personelimiz ve 75 araç ile müdahale edilmektedir. TEİAŞ, valilik, belediye ve diğer kamu, özel sektör elbirliği ile bölgede özverili bir çalışma sergilenmektedir."

Kesintilerin başladığı ilk anda Isparta ili, ilçe ve köylerinde 113 bin aboneye enerji verilemediğinin ifade edildiği açıklamada; bu sayının 16 bin aboneye kadar indirildi kaydedildi.

YAĞAN KAR VE ELEKTRİK KESİNTİSİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintisine tepki gösteren bazı vatandaşlar, sosyal medyadan paylaşımlar yaptı. Karla kaplanan Ayazmana Mahallesi'nde snowboard ile kayarak ilerleyen iki üniversite öğrencisi bu durumu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir grup öğrenci de kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken otobüsü arkasından itmeye çalıştı. Karla kaplanan evinin önündeki yola elindeki tuz dolu poşetle inen bir vatandaş da 'Tuzlama çalışmalarına destek veriyorum' diyerek yola tuz serpti.

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ÇOCUĞU İÇİN EVİNİ BUHARLA ISITMAYA ÇALIŞTI

Elektrikler kesik olduğu için ısınma sorunu da yaşandı. Bir sosyal medya kullanıcısı da evinin mutfağından çektiği video ile elektrik kesintisine tepki gösterdi. Ocağın 4 gözünde su kaynatan ve bu şekilde ortaya çıkan buharla evini ısıttığını belirten ismi öğrenilemeyen kadın, "Çocuğum üşümesin diye evimi buharla ısıtmaya çalışıyorum" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı da evinde 4 kişinin yaşadığını ve 2 gündür elektrikler olmadığı için evi ısıtamadığını anlattı.

'SULARIN KESİLMEMESİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gece saatlerinde karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye ekipleriyle tek tek görüşen Başkan Başdeğirmen, kolaylıklar diledi. Tuzlama ve küreme çalışmalarıyla ilgili de bilgi alan Başdeğirmen, tüm muhtarların sahada halkla yakından ilgilendiğini ifade etti. Başdeğirmen, bir vatandaşın 'Başkanım, sular da kesilecekmiş doğru mu?' sorusuna, "Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz. Elektrik kesik olunca su basılan pompalarda elektrik yok. Buradaki su pompalarından jeneratörle su basıyoruz. Bütün hatlarda su olacak. Ufak tefek sorunlar oldu. İki gün sıkıntı sonrasında yıl boyu rahatlık olacak" diye cevap verdi.

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#Elektrik#Isparta#Abone

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