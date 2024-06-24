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Isparta'da Eğirdir Gölü'nde aynı noktada yine el bombaları bulundu! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

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#Isparta#Eğirdir Gölü#El Bombası
Ispartada Eğirdir Gölünde aynı noktada yine el bombaları bulundu Bölge giriş çıkışa kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 10:46

Isparta'da Eğirdir Gölü kenarında aynı noktada dördüncü kez el bombaları bulundu. El bombalarının kaldırılması için özel ekip beklenirken, polis bölgeyi şeritle çevirerek giriş çıkışa kapattı. El bombalarını bulan Hilmi Gürler, "Daha önce de bulunmuş öyle duyduk. Tehlikeli olur böyle şeyler Allah esirgesin, bir yerde bir şey bulunduğu zaman bunun devamlı araştırılması lazım" diye konuştu.

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Eğirdir Gölü'nün Babasultan mevkiine karavanıyla tatile gelen Hilmi Gürler, kıyıya yakın noktada su içerisinde el bombaları olduğunu fark etti. Gürler'in haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri el bombalarının bulunduğu alanı şeritle kapattı. Bölgeye giriş ve çıkışları kapatan polis ekipleri nöbete başladı.

El bombalarının bölgeden alınması için İstanbul'dan gelecek özel ekibin beklendiği öğrenildi. Diğer yandan aynı noktada daha önce de üç kez el bombaları bulunmuş ve özel ekip tarafından bölgeden tahliye edilmişti.

El bombalarını bulan Hilmi Gürler, "Konya'dan Eğirdir'de tatil için geldim. Göle girmiştim. Yürürken ilk olarak birini gördüm, 3-5 derken, 6-7 tane oldu. Etrafımda toplu bir yerde duruyor el bombaları. Devamlı girip çıktığımız yer burası, 3-4 gündür buradayız. Daha önce de bulunmuş öyle duyduk. Tehlikeli olur böyle şeyler Allah esirgesin, bir yerde bir şey bulunduğu zaman bunun devamlı araştırılması lazım. Daha sonra kayaların içinden bir el bombası daha buldular. Genel araştırma yapılması lazım" dedi.

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#Isparta#Eğirdir Gölü#El Bombası

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