×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Isparta'da dehşet! Babasını boğazını satırla keserek öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Senirkent #Cinayet
Ispartada dehşet Babasını boğazını satırla keserek öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 15:27

Isparta'nın Senirkent ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen O.S. çıkan tartışmada babası Abdullah Sarıtaş'ın (51) boğazına satırla vurdu. Ağır yaralı halde hastaneye götürülen baba Sarıtaş, hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 01.00 sıralarında Senirkent ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşında küçük olduğu belirtilen O.S., nedeni henüz belirlenemeyen tartışmanın ardından babası Abdullah Sarıtaş'ın boğaz kısmına satırla vurdu.

Ağır yaralı olarak Senirkent Devlet Hastanesi'ne götürülen Sarıtaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Senirkent İlçe Müftülüğü'nde görevli olduğu öğrenilen Abdullah Sarıtaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen O.S., gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Isparta#Senirkent #Cinayet

BAKMADAN GEÇME!