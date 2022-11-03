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Isparta'da dehşet anları: Kız öğrenci yurduna satırla girip bir kişiyi kovaladı

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#Isparta#Öğrenci Yurdu#Satırlı Saldırı
Ispartada dehşet anları: Kız öğrenci yurduna satırla girip bir kişiyi kovaladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 12:46

Isparta'da O.T., rahatsız edildiğini öne sürdüğü karısının çalıştığı kız öğrenci yurduna zorla girip, elindeki satırla bir kişiyi kovaladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olayın ardından O.T. gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurduna gelen O.T., burada çalışan eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü aşçı İ.Ö. ile görüşmek istediğini söyledi. Ana kapıdan içeri alınmayan O.T., aracına gidip aldığı satırla geri döndü. Kapıdan zorla içeri giren O.T., kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiyi satırla kovalamaya başladı.

Yurt yerleşkesi içinde öğrencilerin bağrışmaları arasında yaşanan olaya güvenlik görevlileri müdahale etti. İhbar üzerine yurda polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerinin ikna ederek uzaklaştırdığı O.T. gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralananın olmazken, O.T.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Ispartada dehşet anları: Kız öğrenci yurduna satırla girip bir kişiyi kovaladı

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"SABAHA ÇIKARTMAM SENİ"

Bu arada olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde O.T.'nin, aşçı kıyafetli bir kişiyi kovaladığı görüldü. Çevredeki öğrencilerin korkuyla bağırdığı olaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, "Sabaha çıkartmam seni. Sabah görmeyeceğim seni" diye bağrışlar duyuldu. Bir süre sonra O.T.'nin ikna edilerek uzaklaştırıldığı anlar da görüntülerde yer aldı. 

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#Isparta#Öğrenci Yurdu#Satırlı Saldırı

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