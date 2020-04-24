Isparta'da Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde yaşayan 4 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine beldenin 8 Mayıs gününe kadar, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Beldeye giriş- çıkışlar yasaklandı. Jandarma ekiplerinin saat 15.30'dan itibaren giriş-çıkışı kontrol altına aldığı beldede, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışma başlattı.