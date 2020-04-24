MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIsparta'da Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı
GeriGündem Isparta'da Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta) (DHA)
Haber Giriş: 24.04.2020 - 17:09,Son Güncelleme:

Isparta'da Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde yaşayan 4 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine beldenin 8 Mayıs gününe kadar, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Beldeye giriş- çıkışlar yasaklandı. Jandarma ekiplerinin saat 15.30'dan itibaren giriş-çıkışı kontrol altına aldığı beldede, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle