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Isparta'da cani koca hemşire eşini öldürdü!

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#Isparta#Kadın Cinayeti#Selver Bulut Cinayeti
Ispartada cani koca hemşire eşini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 18:23

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde hemşire olan eşi Selver Bulut’u öldüren kocası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2 çocuk annesi hemşire Selver Bulut (48) eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 04.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde yaşandı.

Ispartada cani koca hemşire eşini öldürdü

Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde görevli hemşire Server Bulut(48), eşi M.B. tarafından silahla vuruldu.

2 çocuk annesi Bulut olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan katil zanlısı koca çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ispartada cani koca hemşire eşini öldürdü

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#Isparta#Kadın Cinayeti#Selver Bulut Cinayeti

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