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Isparta'da babasını öldürmüştü! Döndü'den 'ben şiddete eğilimliyim' paylaşımı

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#Isparta#Polis#Cinayet
Ispartada babasını öldürmüştü Döndüden ben şiddete eğilimliyim paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 17:55

Isparta'da çıkan tartışmada babası Osman Zeybek'i (49) bıçakla öldüren üniversite öğrencisi Döndü Zeybek'in (20) lisanslı kick boks ve muay thai sporcusu olduğu ortaya çıktı. Zeybek'in antrenman paylaşımı üzerine yazdığı 'Ben şiddete eğilimliyim' yazısı dikkati çekti. Döndü Zeybek, babasının kendisine daha önce zarar verdiğini öne sürdü.

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Olay, 29 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde meydana geldi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Döndü Zeybek ile babası Osman Zeybek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Döndü Zeybek, babasını göğüs bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Osman Zeybek, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Döndü Zeybek, ifadesinde babası ile annesinin yaklaşık 6 yıl önce boşandığını, olay günü 2 kız kardeşi ve annesiyle köyde bir düğüne katıldıklarını ve burada babasının da bulunduğundan bahsetti.

TUTUKLANDI

Düğünde babasının kendisini tehdit eder gibi hareketler yaptığını, sonrasında eve gittiklerini anlatan Döndü Zeybek, evden aldığı ekmek bıçağıyla dışarı çıktığını, evin yakınlarında babasıyla karşılaştığını ve bıçağı sapladığını anlattı. Babasının kendisine daha önce zarar verdiğini öne süren Döndü Zeybek'in psikolojik sorunları olduğu ve intihara kalkıştığından bahsettiği de belirtildi.

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Ispartada babasını öldürmüştü Döndüden ben şiddete eğilimliyim paylaşımı

Döndü Zeybek, ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Vücudunda iki bıçak darbesi tespit edilen Osman Zeybek, dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Salur köyünde toprağa verildi.

'BEN ŞİDDETE EĞİLİMLİYİM'

Şarkikaraağaç ilçesinde Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim hayatına devam eden Döndü Zeybek'in, 2019 yılında Kick Boks Federasyonu'ndan, sonrasında Muay Thai Federasyonu'ndan lisanslı sporcu olduğu ortaya çıktı.

Ispartada babasını öldürmüştü Döndüden ben şiddete eğilimliyim paylaşımı

Zeybek'in sosyal medyada antrenman paylaşımı üzerine yazdığı 'Ben şiddete eğilimliyim' yazısı dikkati çekti.

 

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#Isparta#Polis#Cinayet

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