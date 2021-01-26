Isparta’da 7 motosiklet çalan hırsız tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında farklı tarihlerde 7 ayrı motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda motosikletleri çalanın Ş.Ü. isimli şahıs olduğu belirlendi. Ş.Ü. 20 Ocak günü Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde bir motosikletle yakalandı. Şüphelinin üzerinde yakalandığı motosikletin de aynı gün Pirimehmet Mahallesi’nden çalınan bir motosiklet olduğu tespit edildi.

Emniyet ekipleri çalınan 7 farklı motosikleti ele geçirerek, sahiplerine teslim ederken, gözaltına alınan Ş.Ü., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, Ş.Ü.’nün Pirimehmet Mahallesi’ndeki bir iş hanından motosiklet hırsızlığı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ş.Ü.’nün iş hanından kafasında kırmızı bir kaskla motosikleti dışarı çıkardığı, bu sırada iş hanının kapısını kapadığı görülüyor. Ayrıca şüphelinin ikinci denemesiyle motosikletin üzerine bindiği ve olay yerinden uzaklaştığı da yine görüntülerde yer alıyor.