Isparta'da 2 gündür kayıptı! Tarlada ölü bulundu

Haberin Devamı

Eğirdir ilçesine bağlı Tepeli köyünde ikamet eden Musa Metin'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları aramada Musa Metin'i köyün yakınlarında çalışmaya gittiği tarlasında hareketsiz şekilde buldu.

Metin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Musa Metin'in yaklaşık 3 önce aynı tarlada kalp krizi geçirdiği ve kendisini gören komşusu tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi.