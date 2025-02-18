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Isparta'da 2 gündür kayıptı! Tarlada ölü bulundu

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#Isparta#Eğirdir #Kayıp
Ispartada 2 gündür kayıptı Tarlada ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 10:17

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 60 yaşındaki Musa Metin, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu.

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Eğirdir ilçesine bağlı Tepeli köyünde ikamet eden Musa Metin'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları aramada Musa Metin'i köyün yakınlarında çalışmaya gittiği tarlasında hareketsiz şekilde buldu.

Metin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Musa Metin'in yaklaşık 3 önce aynı tarlada kalp krizi geçirdiği ve kendisini gören komşusu tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

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#Isparta#Eğirdir#Kayıp

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