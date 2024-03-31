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Isparta'da 1687 seçmenli mahallenin rakipsiz muhtar adayı

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#ISPARTA#Muhtar#Secim2024
Ispartada 1687 seçmenli mahallenin rakipsiz muhtar adayı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 15:33

Isparta'da 1687 seçmenli Yayla Mahallesi'nin mevcut muhtarı ve tek muhtar adayı Mustafa Kemal Başaran, seçim gününü rahat geçiriyor.

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işleminin sürdüğü Isparta'da belediye başkan adayları kadar muhtar adayları da heyecanla seçimin bitmesini bekliyor. Muhtar adayları seçmenlerini okul önlerinde karşılama yarışına girişirken, merkeze bağlı 1687 seçmenin bulunduğu Yayla Mahallesi'nin mevcut muhtarı ve tek muhtar adayı Mustafa Kemal Başaran ise seçim gününü rahat geçiriyor.

Mustafa Kemal Başaran, "Okulda seçmenlerimizi güler yüzle karşılıyorum. Onlar bana gül veriyor, ben onlara karanfil veriyorum. Halkımızın da desteği beni çok mutlu ediyor. Kelimelerle anlatamıyorum. Herkesten Allah razı olsun, sağ olsunlar. Ben çok duygusal biriyim. Mahalle sakinlerime çok teşekkür ediyorum. Mutluluktan konuşamıyorum. Mahalle halkımız çok kültürlüdür. Kime oy vereceklerini, kimi seçeceklerini çok iyi biliyorlar. Biz Covid-19 sırasında, deprem sırasında veya başka nedenlerde, çocuklarımızın, yaşlılarımızın her daim yanlarında olduk. Herkese mutluluk dağıttık" dedi.

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#ISPARTA#Muhtar#Secim2024

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