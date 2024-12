Haberin Devamı

Vatan Mahallesi'nde oturan O.N., bu sabah kendisinin ve eşinin otomobilindeki çizikleri fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen O.N., bir sürücünün otomobilleri çizerek olay yerinden ayrıldığını gördü. O.N., kamera kayıtlarıyla polise şikayetçi olup, şüphelinin bulunmasını istedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında beyaz bir otomobille yavaşlayan sürücünün elini camdan çıkarıp, sert bir cisimle park halindeki otomobilleri çizerek olay yerinden ayrılması yer aldı.