Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan corona virüs açıklaması

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, koronavirüs salgınıyla birlikte İl İdare Kurulu, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararların, kentte süratle hayata geçirildiğini anlattı. Değişen şartlara göre yeni kararlar alınıp, uygulandığını kaydeden Vali Seymenoğlu, "Alınan tüm karar, önlem ve uyarılara rağmen bu sürecin bir döneminde, virüsün yayılma hızı, hastalığa yakalanan insan sayısı ve ölüm sayısı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde de artmıştır. Gelinen noktada, ülkemizde vaka artış hızı, koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma gibi kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, salgınla ilgili tedbirlerin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Nitekim, nisan ayının ilk günlerinde açıklanan rakamlara göre, şehrimiz, toplam 268 pozitif vaka sayısıyla ülke genelinde 6'ncı sırada, nüfusa göre orantılandığında ise iller arasında 1'nci sıradaydı. Oysa bu günlerde, bu sıralamaların çok çok uzağındayız" dedi.



'YOĞUN BAKIMDA YATAN YA DA ENTÜBE OLAN HASTAMIZ YOKTUR'



Şu anki vaka sayılarıyla ilgili bilgi veren Vali Ömer Seymenoğlu, şunları söyledi:



"Salgın sürecinde, ilimizde karşılaşılan toplam pozitif Covid-19 vaka sayısı 418 kişiye ulaşmıştır. Bu vakaların 373'ü şükürler olsun ki sağlıklarına kavuşmuş ve evlerine sağ salim dönmüştür. Maalesef bu süreçte 8 vatandaşımız vefat etmiştir. Halihazırda ilimiz genelinde 18'i hastanelerde, 19'u evlerinde olmak üzere toplam 37 pozitif Covid-19 vakamız vardır. Şimdilik yoğun bakımda yatan ya da entübe olan hastamız yoktur. 37 pozitif vakanın tamamı, sağlık personeli tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir. İrtibatlı oldukları kişiler de 14 günlük gözetim altına alınmıştır ve her türlü takipleri yapılmaktadır."



'İNŞALLAH GÜZEL GÜNLERE DE KAVUŞACAĞIZ'



Vali Seymenoğlu, vatandaşlara ise şöyle seslendi:



"Önümüzdeki günlerde sosyal hayata getirilen sınırlamaların bir kısmı kaldırılacak ve hayat yavaş yavaş normale dönecek. Belki de yakın bir tarihte, turizm canlılığını geçmiş yıllarda olduğu gibi yaşayacağız. Hastalıktan yakamızı kurtarabilmemiz için bu tedbirleri uygulamaya, tavizsiz şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bunun için hep birlikte sabrettik ve inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, alınan kararlara ve uyarılara sen ben demeden, genciyle yaşlısıyla uyduğumuzda inşallah güzel günlere de kavuşacağız. Baştan itibaren birlikte ümidimizi hiç yitirmedik, moralimizi hep en üst seviyede tutmaya çalıştık, başarmaya da çok az kaldı. Vatandaşlarımızdan sabır diliyor, belirlediğimiz kurallara titizlikle uymalarını rica ediyoruz. Sağlıklı, bol kazançlı güzel günler bizleri bekliyor."