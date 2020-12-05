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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Isparta sokakları, kısıtlamada sessizliğe büründü

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Isparta sokakları, kısıtlamada sessizliğe büründü
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ISPARTA'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kent sessizliğe büründü. İzinli olanlar dışında halkın evden çıkmadığı kentin en kalabalık caddeleri ıssızlaştı.

Isparta’da, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. Cuma saat 21.00'de başlayıp, pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Isparta sokakları ıssızlaştı. Kentin en işlek caddeleri Mimar Sinan, Cumhuriyet, 6 Mart, Kaymakkapı sessizliğe büründü. Yine kentin en kalabalık bölgelerinden biri olan Kafeler Caddesi'nde de sokaklar boş kaldı.

Öte yandan 56 saat boyunca uygulanacak olan kısıtlamada polis ekipleri 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştirecek. Trafik ve asayiş ekipleri kentin belirli noktalarında ise denetimlerine devam ediyor. Araçlar ve yayalar durdurularak izin belgesi soruluyor. Belgesi olmayanlara ise cezai işlem uygulanıyor.

Isparta sokakları, kısıtlamada sessizliğe büründü

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